Volvo готовит к выпуску большой электрический седан, в Китае уже собран первый прототип

В основу нового флагманского седана марки Volvo, известного под заводским индексом ляжет V551, ляжет модульная платформа SPA2, старт массового производства ожидается в следующем году.

Шведская компания Volvo Cars, с 2010 года входящая в состав китайского холдинга Geely, методично движется в сторону полной электрификации: к 2030 году в её производственной программе не останется «углеводородных» моделей, но пока что новые «электрички» дублируют модели с ДВС. Так, в прошлом году Volvo представила флагманский электрический кроссовер EX90 на платформе SPA2, но «углеводородный» кроссовер Volvo XC90 на платформе SPA1, что выпускается с 2015 года, в отставку пока не собирается, в ближайшие годы он будет выпускать параллельно с EX90.

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Та же история будет с флагманским седаном Volvo: электрический V551 — не замена, а альтернатива ныне выпускаемому Volvo S90. Коммерческое имя модели V551 пока не выбрано — возможно, это будет Volvo ES90, но есть вероятность, что буквенное сочетание ES будет оспаривать Lexus, он использует его с конца 80-х годов прошлого века для обозначения своего среднеразмерного седана.

На этой неделе шведские СМИ (в частности журнал Teknikens Värld) распространили извлечённый из внутрикорпоративной Сети Volvo Cars снимок собранного в китайском городе Нинбо (находится к югу от Шанхая) тестового прототипа VP (Verification Car) седана V551. В Нинбо у Geely находится так называемый тестовый завод, на котором отрабатываются технологические операции в рамках подготовки к массовому производству новых моделей. Где именно будет в итоге выпускаться модель V551, пока неизвестно.

Ещё весной прошлого года в Сеть из Китая утекли некоторые технические характеристики модели V551. Габаритная длина нового седана — 4990 мм, ширина — 1945 мм, высота — 1547 мм, колёсная база — 3102 мм. Снаряженная масса — 2500-2600 кг в зависимости от модификации (будут одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии). Ёмкость батареи — 111 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке не указан, но с учётом того, что родственный полноприводный кроссовер Volvo EX90 с такой же батареей может проехать 580 км по циклу WLTP, можно ожидать, что дальнобойность электроседана V551 составит не менее 600 км.