Найдена модель "Русского Прадо". Его могли построить на базе Aurus Komendant
Группа "Русские автомобили" опубликовала математическую модель нового внедорожника УАЗ-3170, который получил от бывшего главы "Соллерса" Вадима Швецова прозвище "Русский Прадо".
"На изображении - поисковая матмодель кроссовера УАЗ-3170 на укороченной базе "Ауруса" "Комендант". Главное здесь - именно короткая база, в стайлинг изменений не вносилось", - подчёркивается в тексте публикации.
Модель создавалась ещё в 2015 году, но в ходе анализа варианта использования Единой модульной платформы (ЕМП) выяснилось, что архитектура не подходит для массового авто по ряду причин, одна из которых - тяжёлые и большие подрамники, из-за которых снаряжённая масса УАЗ-3170 не укладывалась в техзадание.
О закрытии проекта УАЗ-3170 стало известно в январе 2021 года, позднее появлялись изображения "Русского Прадо", на которых демонстрировался альтернативный дизайн внедорожника.