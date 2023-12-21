Найдена модель "Русского Прадо". Его могли построить на базе Aurus Komendant

"На изображении - поисковая матмодель кроссовера УАЗ-3170 на укороченной базе "Ауруса" "Комендант". Главное здесь - именно короткая база, в стайлинг изменений не вносилось", - подчёркивается в тексте публикации.

Модель создавалась ещё в 2015 году, но в ходе анализа варианта использования Единой модульной платформы (ЕМП) выяснилось, что архитектура не подходит для массового авто по ряду причин, одна из которых - тяжёлые и большие подрамники, из-за которых снаряжённая масса УАЗ-3170 не укладывалась в техзадание.