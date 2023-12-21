В КамАЗы начнут устанавливать российские холодильники

Госкорпорации «Ростех» сообщила, что в кабины грузовиков КамАЗ начнут устанавливать российские холодильники от Завода имени Серго (POZIS).

Отмечается, что завод входит в госкорпорацию «Ростех». Выпуск холодильников запланирован на первый квартал 2024 года, при этом устройствами будут оснащать только грузовики поколения К5.

В «Ростехе» также добавили, что холодильники уже прошли необходимые испытания. Они будут подключаться к бортовой электросети постоянного тока и получат защиту от перепадов напряжения. Объём установки варьируется от 20 до 31 литра. Кроме того, холодильная камера имеет светодиодное освещение и функцию автоматического отключения при наклоне более 40º.