Мошенники нашли новый способ обмана водителей на месте ДТП

Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая разобраться с ДТП «на месте», обратившихся к аварийным комиссарам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

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В публикации отмечается, что когда жертва соглашается подписать документы аварийных комиссаров, то ей обещают выплатить всю сумму страховки. Но позднее им присылают только часть суммы.

Издание подчеркивает, что так автомобилисты становятся жертвами агентов, которые предлагают договор с невыгодными условиями, а большая часть страховых выплат уходить мошенникам.