Появились подробности о новом Mazda CX-70

Недавно стало известно, что Mazda отложила премьеру модели CX-70, призванную стать преемником CX-7: кроссовер, который должен был дебютировать до конца этого года, покажут только в следующем. Между тем появилась информация о моторах новинки — как сообщает AutoGuide, они будут такими же, как и у «старшего» CX-90. Это будет 3,3-литровая рядная «шестерка» и 2,5-литровый ДВС в составе гибридной установки.

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То, что CX-70 будет унифицирован с CX-90, значит, что они соплатформенные — то есть в основу «семидесятого» ляжет заднеприводная архитектура с продольным расположением двигателя. Если верить инсайдерам, CX-70, как и CX-90, получит рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра с 48-вольтовой электрической надстройкой. Вариантов мощности будет два, как и у «девяностого», который продается в версиях на 280 и 340 лошадиных сил. Мощность и крутящий момент для CX-70 пока не обнародованы.

Ключевым рынком для Mazda CX-70 будет Северная Америка. На кроссоверы японская марка возлагает большие надежды: к 2025 году ежегодный объем продаж должен достигнуть полумиллиона штук, тогда как в этом году целевым показателем является 350 тысяч штук.

Однако успех CX-90 обнадеживает: например, в первый месяц осени эта модель разошлась в количестве 4,7 тысячи экземпляров, то есть она уже популярнее предшественника, CX-9.