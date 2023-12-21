В Госдуме придумали, как сделать отечественные машины доступнее

С таким предложением обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков из фракции «Новые люди», пишет ТАСС. Возврат части налога помог бы семьям, у которых не хватает денег на желаемый автомобиль, а также подстегнул бы спрос на продукцию российской автомобильной промышленности, отмечает Даванков.

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Если ввести налоговый вычет, больше семей смогут купить автомобиль, хотя сейчас у них для этого недостаточно средств. Также мера поспособствует импортозамещению — интерес к российским машинам вырастет, отмечает автор инициативы.

На сегодняшний день разница между ценой автомобиля и финансовыми возможностями россиян хуже, чем в 2013 году, подсчитали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Если 10 лет назад требовалось 28 средних зарплат для покупки новой машины, то в середине 2023-го — почти 40. Подержанный автомобиль обходился в 11 получек в 2013-м против 20 в 2023 году.

В конце первого полугодия цена новой машины в России в среднем приближалась к 3-4 миллионам рублей, а подержанной — к 1,3-2 миллионам.