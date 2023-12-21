Названы самые доходные в мире акции

Наиболее доходными акциями в мире признаны бумаги южнокорейского производителя катодов Ecopro Co, которые с начала года прибавили в цене 571 процент. Рейтинг составило агентство Bloomberg.

На втором месте в списке оказались акции южнокорейской Kum Yang Со, которая производит компоненты для аккумуляторов электрокаров. Доходность по бумагам компании с начала 2023 года составила более 350 процентов.

Интерес инвесторов к акциям корейских производителей связан с ожиданиями рынка по поводу роста заказов на аккумуляторы для электромобилей в начале 2023 года. Котировки продолжили расти, даже когда некоторые аналитики понизили прогнозы по спросу. Динамика обусловлена и тем, что в 2023 году ряд китайских конкурентов этих компаний попал под санкции США и стали терять позиции на рынке.