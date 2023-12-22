Страховщики опровергли недоступность ОСАГО для такси

С 1 сентября следующего года вступает в силу требование к такси страховать ответственность перед пассажирами. То есть помимо полиса ОСАГО у таксиста должен будет появиться и второй полис - ОСГОП. Представители такси заявляют, что это убьет отрасль. Страховщики придерживаются другого мнения. Они даже опровергли миф о том, что полисы ОСАГО недоступны или слишком дороги для такси.

© Российская газета

Ситуацию на этом рынке прокомментировал заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. По его словам, представителям такси пора определиться, полисы такси недоступны или дороги? Одно противоречит другому.

Видео дня

Согласно выгрузке из АИС ОСАГО 77% договоров автогражданки по такси передаются в перестраховочный пул. Это уже говорит о том, что их можно купить. Напомним, что перестраховочный пул по ОСАГО заработал в апреле прошлого года.

В общем объеме выручки такси ОСАГО - это всего 2%. Для сравнения: услуги агрегатора - до 30%

Он был создан именно для того, чтобы полисы были доступны даже для самых рискованных водителей. Благодаря ему риск возмещения ущерба ложится не на одного страховщика, а на всех. В этом году даже произошел резкий рост числа договоров по ОСАГО с такси - оно превысило показатели 2022 года За 10 месяцев этого года количество проданных полисов на такси сравнялось с показателями 2021 года. Причем всплеск покупки полисов произошел в августе - на 47%.

Почему именно в августе? Потому что с 1 сентября вступил в силу закон о такси, который запрещает выдавать разрешение на перевозку пассажиров без полиса.

Теперь то касается стоимости ОСАГО для такси. Про это Михаил Порватов рассказал очень подробно. Напомним, что эксперты по такси заявляли, что полисы для этого транспорта стоят от 80 до 120 тысяч рублей.

Однако, как показывает статистика, в среднем по стране стоимость полиса составила в прошлом году 26 960 рублей. В Москве - 36 700 рублей. Впрочем, в этом году в столице она выросла до 38 тысяч рублей. Напомним, что средняя стоимость автогражданки для обычного автомобилиста составила 7812 рублей.

Да, конечно, получается накладненько. Но почему? Все дело в высокой аварийности. На 100 договоров страхования приходится 35% выплат. Против 5% у обычных автомобилистов физических лиц.

Тут есть и свои нюансы. Если пробег машины физлица около 20 тысяч км в год, то у такси 100-120 тысяч км. Ездят больше, бьются чаще. Чтобы снизить тариф, нужно снижать аварийность.

Уровень выплат по такси до 2021 года был выше 100 процентов от собранных за полисы денег. Хотя в 2022 году он снизился, по данным Центробанка, уже до менее чем 50%.

Но это не значит, что в такси все стало лучше, поскольку отчет ЦБ был подготовлен в начале прошлого года, когда еще не все выплаты были произведены.

При этом стоит учесть, сколько в общем объеме выручки такси составляет ОСАГО, всего 2%. Для сравнения: услуги агрегатора - до 30%.

Что же касается введения обязательного страхования перед пассажирами, то сейчас, по подсчетам страховщиков, стоимость такого полиса составит для такси 2,6 тысячи рублей. То есть расход на одну поездку - 52 копейки. Как это может "убить" таксомоторную отрасль, совершенно непонятно.

Зато если такси попадет в аварию и при этом пострадает пассажир, то он получит выплату до 2 миллионов рублей. А не как сейчас по ОСАГО, до 500 тысяч.