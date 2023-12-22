В продаже нашли 50-летнюю «Волгу» в отличном состоянии по цене 285 000 рублей

Под Саратовом нашли в продаже 50-летнюю «Волгу» по цене 285 000 рублей
В Саратовской области на продажу выставили вишневый седан ГАЗ-24 «Волга». Машина находится в городе Энгельс. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии, а его владелец ездит на нем каждый день. Владелец сообщил, что машина была выпущена в 1973 году на Горьковском автозаводе.
Пробег вишневого седана составляет 47 000 километров. Также сообщается, что машину не восстановили. Кузов в идеальном состоянии, без следов коррозии и гнили. Также вместе с автомобилем продавец отдаст много различных запчастей для ремонта. За полувековой автомобиль мужчина хочет получить 285 000 рублей.