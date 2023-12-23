Депутаты Госдумы нашли способ серьезно снизить цены на отечественные автомобили

Депутаты Госдумы нашли вариант снизить цены на автомобили российского производства. Об этом пишут РИА Новости. Так, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванкой обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести налоговый вычет для граждан при покупке отечественного автомобиля.

В обращению к председателю правительства предлагают рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку отечественного автомобиля. Таким образом депутат предложил поднять продажи отечественных автомобилей. Согласно статистике, в 2021 году в России было продано 1,67 млн новых автомобилей, в 2013 — 2,7 млн рублей. В 2022 году было реализовано только 680 000 новых автомобилей. В 2023 году планируют продать порядка 800 000 новых автомобилей.