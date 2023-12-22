Путин подписал указ о передаче Росимуществу акций автодилера «Рольф»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций крупнейшего автодилера России «Рольф» во временное управление Росимуществу. Ведомству переходят принадлежащие кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс» акции.

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Также Росимущество будет управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

В 2022 году чистая прибыль «Рольфа» по МСФО снизилась на 36,4%, до 13,1 миллиардов рублей. Выручка упала на 36,2% — 231,59 млрд рублей.

Основатель «Рольфа» — бывший депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске за вывод миллиардов рублей за рубеж.