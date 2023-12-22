У «Дорожного патруля» появились новые автомобили КамАЗ

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) появилось восемь новых грузовиков. КАМАЗы с надстройкой типа кунг и колесной формулой 4х4 поступили в автопарк «Дорожного патруля» – службы, которая призвана обеспечивать бесперебойное движение транспорта и безопасность движения в столице.

«Мы пополним автопарк Дорожного патруля грузовыми автомобилями на базе КАМАЗа. Будем их использовать не только для буксировки тяжелой техники, но и для безопасного прикрытия мест ДТП на скоростных магистралях. Повышать безопасность дорожного движения поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — разъяснил глава Дептранса Максим Ликсутов.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечают, что новые машины будут хорошо заметны при любой погоде – это имеет особое значение при работе на скоростных магистралях.