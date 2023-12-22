МЧС: Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда грузовиков из-за непогоды

Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Северной Осетии».

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за снега
© Газета.ру

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.50 22 декабря 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей и с учетом рекомендации грузинских пограничников.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

Автоновости
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости