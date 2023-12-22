Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за снега

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии принял решение из-за снега и гололеда закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Остальные участки дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс открыты для всех видов машин. Автомобили будут проезжать дорогу в безостановочном режиме и лишь через лавинозащитные тоннели, добавили в департаменте.