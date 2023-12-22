Chery нашла способ завалить россиян новинкам. Что привезет марка в следующем году

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете" о том, какие новинки привезет марка Chery в РФ в 2024 году.

"По марке Chery в будущем году ожидается большое количество новинок. Так, например, во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление еще четырех новинок - это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7", - отметил он.

При этом в пресс-службе Chery не стали раскрывать информацию о том, какие модели появятся в РФ.

Петров также добавил, что по марке Jetour планируется выход Jetour T2.

Ранее сообщалось, что Chery приняла решение о представлении на российском рынке суббренда, ориентированного на автомобили на альтернативных источниках энергии, под названием Chery Tiggo (ранее анонсированный как Chery NEV). Так, в 2024 году на российском рынке появится 7 моделей - 4 автомобиля с гибридной силовой установкой и 3 автомобиля на полной электрической тяге.

Уже известно, что первой новинкой из семи запланированных станет ситикар eQ1. Салон машины рассчитан на четырех человек, включая водителя. Доступно два варианта: с мотором мощностью 41 или 75 л.с. В зависимости от емкости аккумулятора ситикар проезжает 251, 301 или 408 км.