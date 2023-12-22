Chery расширит линейку автомобилей в России в 2024 году

«По марке Chery в 2024 году ожидается большое количество новинок. Во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление еще четырех новинок — это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7», — сказал Илья Петров.