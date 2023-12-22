Половина российских автозаводов не вернулась к работе после санкций

Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов простаивает, несмотря на то, что большинство площадок, принадлежавших иностранным компаниям, поменяли собственников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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К февралю 2022 года в России действовал 21 крупный автомобильный завод, десять из них контролировались автопроизводителями из стран, которые впоследствии были признаны недружественными. Почти все площадки, на которых была остановлена сборка машин, были приобретены местными инвесторами, однако запустить там производство автомобилей удалось лишь в единичных случаях.