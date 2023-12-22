У дилеров АвтоВАЗа не нашлось самых дешевых Lada Vesta

По данным портала 74.ru, у дилеров Lada не осталось в наличии самой доступной версии Lada Vesta стоимостью 1 239 900 рублей (комплектация Comfort). Более того, купить их в будущем будет тоже нельзя.

Самая доступная версия Lada Vesta оснащается 8-клапанным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКПП. В состав комплектации входят передние подушки безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиоподготовка, светодиодные фары, включая ДХО, и фонари, ABS, система "ЭРА-ГЛОНАСС", салон с обивкой из экокожи и ткани, полный пакет электростеклоподъёмников, 15-дюймовые стальные диски.

"Весты" с 8-клапанными моторами последний раз видели где-то в августе, их выпуск прекращен, на складах не осталось, заказать в производство нельзя", - пишет челябинский городской портал со ссылкой на местных дилеров.

Редакция "Российской газеты" обратилась в пресс-службу АвтоВАЗа с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на заводе не смогли оперативно отреагировать на наш запрос.

На сайте марки Lada есть такой инструмент, как отображение автомобилей в наличии у дилеров конкретного города. Если выбрать Lada Vesta и указать город Тольятти, то в списке автомобилей, доступных к покупке прямо сейчас, на момент написания материала также не было Lada Vesta Comfort.