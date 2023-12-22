Haima вернулась в Россию и выпустит электрический минивэн

Китайский бренд Haima в начале 2024 года выведет на рынок электрический минивэн под названием EX-00. Как сообщает Car News China, серийная модель сохранит ключевые особенности концепта, в том числе двухцветную окраску кузова.

© Haima-auto.ru/

Первоначально автомобиль зарабатывался фирмой IT Box, дочерней компанией группы FAW. В статусе концепта EX-00 впервые продемонстрировали в 2021 году.

Carnewschina.com

По предварительной информации, Haima EX-00 будет 4500 мм в длину и 2850 мм в ширину. Салон трехрядный, однако всего лишь пятиместный — один человек на первом ряду, один на среднем и три на заднем. При этом для пассажиров третьего ряда предусмотрены экраны на потолке, отдельный блок управления климатом и другие функции.

Запас хода электромобиля составляет 480 км на одном заряде. Мощность силовой установки и другие характеристики пока не раскрыты.