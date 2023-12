Changan предложил покупателям выбрать логотип для суббренда Uni

Линейка самого Changan заметно сократится. Помимо того, что в 2024-м Lamore и CS55 Plus станут Uni, завершатся продажи CS55, дорестайлинговых CS35 Plus и CS95, CS75 FL и CS85. Получается, что в следующем году под брендом Changan будут продаваться всего пять моделей — седаны Alsvin и Eado Plus, кроссоверы CS35 Plus, CS75 Plus и CS95, а также пикап Hunter Plus.