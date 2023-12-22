Changan предложил покупателям выбрать логотип для суббренда Uni

Все варианты в своем телеграм-канале публикуют «Китайские автомобили», и пока с большим отрывом лидирует седьмой вариант со стилизованной буквой U. Основное же голосование проводит сам Changan, причем оно анонимное. Пользователям предлагают сначала выбрать два лучших логотипа, затем две самые узнаваемые эмблемы и, наконец, два значка, отвечающих концепции Uni («технологичность», «мода» и прочее).

В ноябре стало известно, что в 2024 году Changan намерен выделить автомобили Uni из отдельной линейки в суббренд. Причем это коснется не только России, но и других страны.

На нашем рынке продается вся существующая линейка Uni: это лифтбек Changan Uni-V, компактный кроссовер Changan Uni-T и более крупный кроссовер Changan Uni-K. Все три модели перейдут в гамму марки Uni, туда же переместят еще две модели Changan — седан Lamore и кроссовер CS55 Plus, которые формально к семейству Uni не принадлежат.

@chinamashina

@chinamashina

@chinamashina

@chinamashina

@chinamashina

@chinamashina

@chinamashina

Линейка самого Changan заметно сократится. Помимо того, что в 2024-м Lamore и CS55 Plus станут Uni, завершатся продажи CS55, дорестайлинговых CS35 Plus и CS95, CS75 FL и CS85. Получается, что в следующем году под брендом Changan будут продаваться всего пять моделей — седаны Alsvin и Eado Plus, кроссоверы CS35 Plus, CS75 Plus и CS95, а также пикап Hunter Plus.