Компания Aston Martrin обновила свой гибридный суперкар Valhalla

Aston Martin Valhalla был впервые показан как концепт AM-RB 003 на Женевском автосалоне в 2019 году. Спустя два года последовала премьера серийной версии этого суперкара, но затем новости о нем стали редкостью. Только недавно автопроизводитель вновь акцентировал внимание на модели, опубликовав серию свежих фотографий. При этом компания пока не раскрывает подробности о новом прототипе, лишь заявляя о разработке «суперкара, задающего новые стандарты».

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Автожурналисты Центральной Службы Новостей, попробовали разобраться в ситуации, минуя громкие заявления Aston Martin. С момента анонса серийной версии Valhalla претерпела ряд улучшений и доработок. В итоге, на тестовой трассе в этом году машина предстала в несколько измененном облике, с модифицированным дизайном. Нововведения начинаются с передней части, где появились новые фары с LED-полосами дневных огней, а также более агрессивный воздухозаборник и передние крылья с вентиляционными отверстиями. Суперкар также получил обновленный сплиттер с вертикальными элементами по краям. Боковые части кузова стали более аэродинамичными, обзавелись новыми воздухозаборниками, а также обновленными зеркалами заднего вида и дверьми с ручками, утопленными в поверхность.

Aston Martin Valhalla планируется выпустить ограниченной серией в 999 экземпляров в следующем году. Вероятно, до начала серийного производства модель претерпит еще несколько мелких доработок. Суперкар оснащен карбоновым монококом и дизайном, вдохновленным Formula-1, способен генерировать до 600 кг прижимной силы на скорости 240 км/ч.