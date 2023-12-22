Mazda и Subaru приостановили выпуск своих автомобилей из-за скандала

Японские автомобильные компании Mazda и Subaru приостановили заказы на производство своих моделей на заводах Daihatsu, еще одной компании из этой отрасли, в связи с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, касающимися безопасности эксплуатации. Об этом сообщила газета Yomiuri. ТАСС

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года были обнаружены нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была организована специальная независимая комиссия для расследования инцидента. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под маркой материнской компании Toyota. Газета.Ru