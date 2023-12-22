"Кама" показала электрокар Atom для такси

Проект городского хэтчбека Atom, разрабатываемого АО «Кама» на инвестиции КамАЗа, продолжает обрастать подробностями. Журнал «Автоброкер клуб» со ссылкой на один из корпоративных блогов компании опубликовал интерьер одной из версий электромобильчика, предназначенной для такси. Серийное производство «Атома» по плану должно стартовать в 2025 году.

Особенность версии для такси — отсутствие переднего пассажирского сиденья. По задумке конструкторов, благодаря этому и распашным дверям будет удобнее садиться на задний диван, а освободившееся место спереди будет приспособлено под перевозку багажа. Также на картинке засветился вертикальный дисплей для пассажиров на заднем ряду: судя по всему, он показывает детали поездки.

У водителя такого крупного экрана не будет. Единственный дисплей спереди встроен в рулевое колесо, серийный вариант которого недавно показала сама «Кама». Он будет играть роль и приборной панели, и экрана медиасистемы, но его обещают дополнить проекционным дисплеем.

Motor.ru

В октябре прототип Atom для такси заметили на конференции Taxi в Сочи: автомобильчик примерил ливрею с шашечками.

Помимо версии для такси, у «Атома» будет еще несколько модификаций: одноместная грузовая Delivery для сервисов доставки, двухместная Duo и пятиместная Family с тремя местами на заднем ряду. Самой массовой будет последняя с 49,1 тысячи экземпляров в год, а для такси будут выпускать по 6,6 тысячи автомобилей .