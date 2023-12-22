В Луганске в 2024 году начнут установку паркоматов

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Установку паркоматов и строительство велодорожек начнут в 2024 году в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила врио главы города Яна Пащенко.

"В следующем году будет не просто разработан проект, но и будет реализация в части установки паркоматов и установки новых дорожных знаков. Для этого будут установлены камеры видеонаблюдения", - сказала она на видео, размещенном на странице администрации Луганска во "ВКонтакте".