Продажи электрического кроссовера Omoda Е5 стартуют в России весной 2024 года

Директор брендов Omoda и Jaecoo Виктор Нащанский рассказал "Российской газете" о том, что продажи электрического кроссовера Omoda E5 стартуют в России в марте-апреле 2024 года, первые машины для испытаний уже прибыли в страну.

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"Развитие продажи гибридных и электрических автомобилей является стратегической задачей для каждого из брендов, входящих в группу "Чери Автомобили Рус". Что касается стратегии развития брендов Omoda и Jaecoo, то все гибридные и электрические автомобили будут реализовываться в рамках действия нынешней дилерской сети. Никаких новых брендов к запуску не планируется. Подтверждением тому является запуск в марте-апреле 2024 года Omoda Е5 - нашего первого электромобиля. Первые автомобили для прохождения испытаний и получения необходимой документации уже прибыли на территорию страны", - отметил Нащанский.

Он также добавил, что "гибридные автомобили являются промежуточным этапом внедрения культуры пользования электромобилями и компромиссом между классическими ДВС и автомобилями с электромотором".

"Получив опыт владения гибридными автомобилями, наши клиенты начинают выстраивать и знакомиться с инфраструктурой для будущего использования электромобилей, а также изучать преимущества альтернативных технических решений. Несомненно, это поможет в будущем следовать мировому тренду, который мы наблюдаем в Китае, где, по прогнозам, доля электрических и гибридных автомобилей в ближайшее время достигнет 80%", - рассказал топ-менеджер.

Напомним, что марка Jaecoo привезет в Россию в следующем году гибридные J7 и J8.