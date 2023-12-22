Ford чаще остальных компаний отзывает автомобили в США
По данным NHTSA, в 2023 году Ford инициировал отзыв 54 моделей, затрагивая около 5,7 миллиона автомобилей. Это на 21% меньше, чем в прошлом году, когда было отозвано 65 моделей, влияя на более 8,6 миллионов транспортных средств, что указывает на улучшение обстановки.
Самый значительный отзыв Ford в этом году затронул 1,3 миллиона автомобилей моделей Fusion и Lincoln MKZ. Но это меньше по сравнению с большим отзывом Tesla, затрагивающим почти все ее электроавтомобили в США, около 2 миллионов штук. После этого инцидента Tesla превзошла Honda, отозвав 2,5 миллиона авто в США, отмечает портал Тарантас Ньюс.
Мария Бучковски, представитель Ford, выразила обязательство компании к улучшению качества автомобилей и удовлетворенности клиентов. В мае фирма начала применять новые стратегии качества, начиная с линейки грузовиков Super Duty. Тем не менее, генеральный директор Ford, Джим Фарли, отметил, что на решение проблем качества и сокращение количества отзывов уйдет время и усилия, возможно, продолжительностью в несколько лет.