Китайцы нашли еще один автомобильный бренд для РФ. В 2024 году появятся кроссоверы VGV
Неделю назад "РГ" писала, что в настоящее время на российском рынке представлено около 60 автомобильных марок из Китая. В 2024 году этот список пополнится, и в нём будет бренд VGV.
VGV является подразделением компании Sinotruk и специализируется на легковых и лёгких коммерческих автомобилях. Что за модели подготовили для России, пока держат в секрете. Однако в сообщении официального представителя VGV в РФ, компании "Мотор-Плейс", говорится о двух среднеразмерных кроссоверах длиной до пяти метров.
Заявлены комфортабельный салон, продвинутая мультимедиа, МКПП и классический автомат в качестве трансмиссии. В процессе адаптации автомобилей рынка РФ внесены изменения в комплектации, конструкцию подвески, перенастроены алгоритмы работы двигателя и гидромеханической коробки передач, проведена полная русификация. Всего было внесено более ста корректировок.
"Самым большим сюрпризом для рынка станет цена. Никто еще в России за последние пару лет не врывался в базовый ценовой сегмент с большим семиместным кроссовером, где хозяйничали Дастер, Крета и Селтос", - сказал глава "Мотор-Плейс" Михаил Плотников.