Китайцы нашли еще один автомобильный бренд для РФ. В 2024 году появятся кроссоверы VGV

Неделю назад "РГ" писала, что в настоящее время на российском рынке представлено около 60 автомобильных марок из Китая. В 2024 году этот список пополнится, и в нём будет бренд VGV.

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VGV является подразделением компании Sinotruk и специализируется на легковых и лёгких коммерческих автомобилях. Что за модели подготовили для России, пока держат в секрете. Однако в сообщении официального представителя VGV в РФ, компании "Мотор-Плейс", говорится о двух среднеразмерных кроссоверах длиной до пяти метров.

Заявлены комфортабельный салон, продвинутая мультимедиа, МКПП и классический автомат в качестве трансмиссии. В процессе адаптации автомобилей рынка РФ внесены изменения в комплектации, конструкцию подвески, перенастроены алгоритмы работы двигателя и гидромеханической коробки передач, проведена полная русификация. Всего было внесено более ста корректировок.