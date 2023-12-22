Работникам КамАЗа предложили купить «Москвич 3» с большой скидкой

Работникам предприятия КамАЗ может быть предоставлен дисконт в 918 000 рублей при приобретении «Москвича». Об этом сообщает Quto.ru.

Розничная стоимость базовой версии кроссовера «Москвич 3» составляет 2 220 000 рублей, при этом со скидкой она обойдется работникам в 1 389 750 рублей. Речь идет о модели, оснащенной механической коробкой передач. Важным условием для получения дисконта является покупка машины до 31 декабря этого года. От сотрудника компании потребуется лишь справка от работодателя, говорится в публикации.

С вариатором кроссовер стоит 2 285 000, однако сотрудники могут получить модель за 1 445 000 рублей.

Обычный клиент автосалона за топовую версию «Комфорт» отдаст 2 478 000 рублей, а работник предприятия — 1 559 750 рублей.