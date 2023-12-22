Работникам КамАЗа предложили купить «Москвич 3» с большой скидкой
Работникам предприятия КамАЗ может быть предоставлен дисконт в 918 000 рублей при приобретении «Москвича». Об этом сообщает Quto.ru.
Розничная стоимость базовой версии кроссовера «Москвич 3» составляет 2 220 000 рублей, при этом со скидкой она обойдется работникам в 1 389 750 рублей. Речь идет о модели, оснащенной механической коробкой передач. Важным условием для получения дисконта является покупка машины до 31 декабря этого года. От сотрудника компании потребуется лишь справка от работодателя, говорится в публикации.
С вариатором кроссовер стоит 2 285 000, однако сотрудники могут получить модель за 1 445 000 рублей.
Обычный клиент автосалона за топовую версию «Комфорт» отдаст 2 478 000 рублей, а работник предприятия — 1 559 750 рублей.
Ранее портал Quto.ru сообщил, что на российский рынок ввезли бюджетные грузовики Mercedes-Benz. Речь идет о модели Actros C, созданной немецким производителем для Китая, передает Quto.ru. Выпуском грузовиков занялся совместный завод Daimler-Foton. Они могут конкурировать с тягачами КамАЗ. В КНР стоимость седельных тягачей составляет около 7 млн рублей. В России он доступен по цене от 12 млн рублей.