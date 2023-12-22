Первые фотографии нового Ford Bronco Sport

Первую фотографию модели 2025 года публикует Сarscoops. На пока единственном снимке можно рассмотреть новый прямоугольный экран мультимедийной системы большего размера — по предварительным оценкам, его диагональ составляет 13,2 дюйма. С появлением тачскрина изменилось положение дефлекторов, а также, по всей видимости, сократилось количество физических кнопок — их заменили на сенсорные.

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Помимо всего перечисленного, Сarscoops прочит обновленному Bronco Sport информационно-развлекательную систему SYNC 4. Судя по тому, что кроссовер тестируют в камуфляже, можно ожидать и точенных изменений в экстерьере. Кроме того, у модели может появиться новая «внедорожная» версия — в входе тестов был замечен прототип с нестандартными шестиспицевыми дисками и шинами Goodyear R/T, расширенными порогами и иной облицовкой колесных арок.

Carscoops

Carscoops

Кроссовер Ford Bronco Sport, построенный на усиленной платформе Focus, продается в США уже три года. Ford несколько раз точечно обновлял Bronco Sport, в том числе под конец 2022 года добавил ему «внедорожный» пакет Black Diamond Off-Road. Но грядущее обновление будет более обширным.