Дилеры рассказали о сложностях работы с брендами из Китая

Методы работы компаний из Китая в России насторожили автомобильных дилеров. Профессиональное сообщество «Автомаркетолог» организовало видеоконференцию – в ходе нее генеральный директор ГК «БорисХоф» Тимофей Гераськин высказал серьезные опасения, которые связаны с сотрудничеством с китайскими брендами, передает портал «Китайские автомобили».

Как отмечается, китайская сторона не слушает российских профессионалов, которые имеют опыт работы с крупными международными партнерами. Собеседник подчеркнул, что им сложно донести свои мысли.

По словам генерального директора «Автомаркетолога» Олега Мосеева, главная проблема заключается в менталитете китайцев, до которых «не докричаться».

«На одной из конференций китайского топ-менеджера спросили, что он думает относительно поставок запчастей. Человек искренне удивился: "А при чем здесь запчасти, мы же говорим о новых автомобилях?"», – заявил представитель отрасли.

Мосеев пояснил, что китайские представили плохо разбираются в особенностях рынка РФ. Также представители отрасли отметили, что партнеры из Поднебесной сфокусированы только на объемах продаж.