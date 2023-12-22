Toyota выпустила очень дешевый пикап, который нужно доделывать самостоятельно

Японская марка запустила продажи грузовичка Hilux Champ в Таиланде. Цена автомобиля стартует всего с 459 тысяч бат — эквивалент 1,2 миллиона рублей или стартовая цена седана Lada Vesta. По словам главного инженера платформы Toyota IMV Джурачарта Йонгусука, такую низкую стоимость удалось установить благодаря тому, что машина готова примерно на 70 процентов. Остальные 30 — забота покупателя.

© Мотор.ру

Toyota Hilux Champ представляет собой серийную версию концепт-кара IMV 0, представленного в декабре 2022 года. Это своего рода чистый лист для покупателей: в зависимости от их желаний и потребностей пикап можно превратить в фургончик для перевозки еды, торговый автомат, кемпер и даже машину скорой помощи.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Кабина Hilux Champ полностью готова, а в задней части у него «голое» шасси с болтами для крепления различных модулей. Toyota Motor Thailand договорилась с более чем сотней местных производителей аксессуаров, которые помогут дооснастить пикап.

Полноприводный Hilux Champ предлагают с версиях с короткой и длинной колесной базой. В моторной гамме три агрегата: двух- и 2,7-литровые бензиновые и 2,4-литровый дизель. Пару им составляют пятиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный автомат. Грузоподъемность Hilux Champ — около тонны.

Стоимость необорудованного грузовичка варьируется от 459 000 до 577 000 бат (1,2-1,5 миллиона рублей) в зависимости от выбранной версии.