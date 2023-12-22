Автомобилисты обнаружили неожиданное применение картошки в морозы

Эксперт компании John Clark Motor Group назвал неожиданный способ, который позволит избавиться от наледи на лобовом стекле. Как сообщает Daily Express US, для этого можно натереть его картофелем.

Картошка помогает бороться со льдом, поскольку в ней содержится крахмал. Распределяясь по поверхности стекла он не дает воде оседать и замерзать, поскольку создает барьер между поверхностью и влажным воздухом. Этот метод помогает бороться не только с образовавшимся льдом, но и предотвращать запотевание и появление наледи, а также полезен при езде в дождь.