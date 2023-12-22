АвтоВАЗ ищет 1,5 тысячи человек, чтобы выпускать Lada Largus

"Предприятию нужны специалисты. В критичный для него момент, осенью прошлого года, здесь работали около 800 человек, сейчас их уже больше 1500, и эту цифру нужно будет удвоить. Задача непростая - всем нашим предприятиям очень нужны кадры, поэтому сейчас разрабатываем программу для привлечения специалистов из других регионов страны", приводит слова губернатора портал Udm-info.