Японские тюнеры сделали безумный Abarth 595

Японское ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировало новый проект. На сей раз тюнеры из Страны восходящего солнца внезапно обратили внимание на весьма необычную для себя машину — крошечный итальянский хэтчбек Fiat 500 в версии Abarth, который традиционно для Liberty Walk никаких технических доработок не получил, зато обзавёлся весьма радикально переработанным экстерьером.

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В комплект обвеса входят новый передний бампер, накладки на колёсные арки, трёхсоставной спойлер, новый задний бампер с имитацией диффузора, гигантское антикрыло и накладки на фары. Дополняют облик модели новые колёса в сочетании с заниженной подвеской.

Новый комплект Liberty Walk предложен в нескольких вариантах. За детали из пластика, армированного стекловолокном, нужно заплатить более 15 000 долларов, а элементы из армированного углеродным волокном пластика стоят ещё на 2000 долларов дороже.

Liberty Walk

Liberty Walk

Liberty Walk

Liberty Walk

Liberty Walk

Liberty Walk