В Уфе открыли путепровод, из-за нарушений проектирования которого возбуждали дело

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение запустили по Зининскому путепроводу в Уфе, который соединяет город с ближайшими поселками и позволит разгрузить дорогу. Движущимся в этом направлении водителям не придется переезжать железнодорожные пути, сообщила пресс-служба Минтранса Башкирии.

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Как сообщала мэрия Уфы, изначально движение по путепроводу планировалось запустить в сентябре, однако на объекте было выявлено смещение опор и превышение предельно допустимой нагрузки на сваю. По этому факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

"Сегодня запустили движение по Зининскому путепроводу. Новая дорога с путепроводом от транспортной развязки на автодороге М-5 "Урал" до примыкания к Нагаевскому шоссе запроектирована под четыре полосы движения. Ее протяженность 1 850 метров. Она значительно разгрузит автомобильное движение на Нагаевском шоссе. Жители Нагаево, Зинино, Акбердино и других поселков смогут доезжать до своих населенных пунктов напрямую, не пересекая железнодорожные пути", - сказано в сообщении.