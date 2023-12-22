Перевозчики заплатят огромные штрафы из-за ошибок весогабаритного контроля
Перевозчики в России по ошибке получают крупнейшие штрафы на пунктах весогабаритного контроля. Это связано с некорректной работой автоматических рамок, передает «Российская газета».
Отмечается, что они незаконно выписывают штрафы на миллионы рублей.
Источник издания отметил, что особое недовольство работа таких рамок вызывает у водителей в Зауралье. О создании специальной комиссии для урегулирования вопроса приняли решение в Курганской области.
Как сообщается, за проезд цистерны, вмещающей 20 тонн жидкого кислорода, владелец машины столкнулся со штрафом за перегруз в 11 тонн на сумму 300 000 рублей. По словам одного из бизнесменов, вес пустого автомобиля составляет 16 тонн, однако в Зауралье весы показывают по-разному: 17, 18, 19 тонн. Некоторым перевозчикам направляли десятки ошибочных штрафов. Сумма наказаний доходит до 5 млн рублей.
На АПВГК общественники фиксируют грубые нарушения, среди которых глубокие трещины на асфальте и отслоение покрытия, колеи, уклоны. Они выступают за установку рядом с автоматической рамкой контрольных весов в статичном режиме. Кроме того, общественники предлагают после каждого АПВГК на трассе оборудовать специальную площадку, на которой будут останавливаться водители для устранения выявленного нарушения.
Ранее Госдумой был принят закон, который меняет сумму штрафов за перегруз. В соответствии с ним, штрафы должны платить только собственники автомобилей, а не водители.