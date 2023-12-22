Перевозчики заплатят огромные штрафы из-за ошибок весогабаритного контроля

Перевозчики в России по ошибке получают крупнейшие штрафы на пунктах весогабаритного контроля. Это связано с некорректной работой автоматических рамок, передает «Российская газета».

Отмечается, что они незаконно выписывают штрафы на миллионы рублей.

Источник издания отметил, что особое недовольство работа таких рамок вызывает у водителей в Зауралье. О создании специальной комиссии для урегулирования вопроса приняли решение в Курганской области.

Как сообщается, за проезд цистерны, вмещающей 20 тонн жидкого кислорода, владелец машины столкнулся со штрафом за перегруз в 11 тонн на сумму 300 000 рублей. По словам одного из бизнесменов, вес пустого автомобиля составляет 16 тонн, однако в Зауралье весы показывают по-разному: 17, 18, 19 тонн. Некоторым перевозчикам направляли десятки ошибочных штрафов. Сумма наказаний доходит до 5 млн рублей.

На АПВГК общественники фиксируют грубые нарушения, среди которых глубокие трещины на асфальте и отслоение покрытия, колеи, уклоны. Они выступают за установку рядом с автоматической рамкой контрольных весов в статичном режиме. Кроме того, общественники предлагают после каждого АПВГК на трассе оборудовать специальную площадку, на которой будут останавливаться водители для устранения выявленного нарушения.