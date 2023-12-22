Кабмин выделит дополнительно 39 млрд рублей на поддержку автомобилестроения в РФ
Фонд развития промышленности получит около 39 миллиардов рублей на поддержку автомобилестроения в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Значительная часть средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей, в том числе на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
По словам главы кабинета министров, стоящие перед отраслью планы масштабны, и крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным мировым техническим требованиям, не уступали иностранным моделям по надежности. Решение правительства должно помочь предприятиям в условиях санкций наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий.