Кабмин выделит дополнительно 39 млрд рублей на поддержку автомобилестроения в РФ

Фонд развития промышленности получит около 39 миллиардов рублей на поддержку автомобилестроения в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Значительная часть средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей, в том числе на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.