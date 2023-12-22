Правительство РФ выделит дополнительные средства на опережающее строительство трассы М7

Правительство РФ выделит дополнительные средства на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М7 «Волга». Об этом говорится в Telegram-канале российского правительства.

«Регионы получат дополнительные средства на строительство автомобильной инфраструктуры. <...> Около 710 млн руб. будет направлено на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М7 Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В частности, обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», – говорится в посте.

Помимо этого, дополнительное финансирование в размере 570 млн руб. будет выделено на развитие автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры трем республикам – Адыгее, Кабардино-Балкарии и Крыму, а также двум областям – Архангельской и Рязанской.