Правительство РФ выделит дополнительные средства на опережающее строительство трассы М7
Правительство РФ выделит дополнительные средства на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М7 «Волга». Об этом говорится в Telegram-канале российского правительства.
«Регионы получат дополнительные средства на строительство автомобильной инфраструктуры. <...> Около 710 млн руб. будет направлено на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М7 Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В частности, обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», – говорится в посте.
Помимо этого, дополнительное финансирование в размере 570 млн руб. будет выделено на развитие автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры трем республикам – Адыгее, Кабардино-Балкарии и Крыму, а также двум областям – Архангельской и Рязанской.
Из сообщения следует, что решение положительно скажется на динамике работ, повышении доступности качественной дорожной инфраструктуры для жителей регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов, и реализации проектов, в том числе в сфере туризма и глобальной торговли. Также это позволит разгрузить смежные отрасли.