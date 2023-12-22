Россиянам рассказали, насколько могут подорожать модели УАЗа

«Есть много входящих факторов, которые влияют на цену автомобилей и как они изменятся в следующем году — вопрос открытый. Неизвестно, какой будет курс валют, а автомобили УАЗ значительно импортозависимы. Непонятно, какой будет ключевая ставка Центробанка. Если все факторы останутся неизменными, то можно предположить, что автомобили УАЗ подорожают в следующем году на величину инфляции. Это плюс 5-7% к нынешней цене в течение года», — сказал Кадаков.