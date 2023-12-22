АвтоВАЗ нашел проблему в новых LADA Vesta и бесплатно проверит эти авто

Портал «Автоновости дня» рассказал , что АвтоВАЗ проверит некоторые новые LADA Vesta на самопроизвольное включение значка подушки безопасности на приборной панели. Владельцев авто оповещают о возможности бесплатно провести необходимые работы в дилерских центрах.

По данным «Автоновостей дня», в середине ноября завод выпустил предписание №100-23, обязывающее дилеров провести дополнительную проверку системы модуля подушки безопасности. Дилеры проверят надежность фиксации колодки к модулю.

Ранее СМИ сообщили о решении АвтоВАЗа бесплатно отремонтировать некоторые «Нивы». Портал «Лада.Онлайн» рассказал, что в АвтоВАЗе предупредили дилерские центры о проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. Если наличие проблемы подтвердится, ее устранят бесплатно.