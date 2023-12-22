Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля 2024 года

МВД подготовило изменения в приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщается на сайте ведомства.

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Изменения, которые планируют внести в регламент, связаны с поправками в федеральный закон, вступающий в силу 1 апреля 2024 года. Предполагается, что приказ вступит в силу также 1 апреля.

Проект расширит перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав.

"Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - пояснили в МВД.

Нарушителей не допустят до экзамена и они не смогут получить права до истечения срока, в течение которого считаются подвергнутыми административному наказанию.

Среди прочего, появятся основания приостановить предоставление соответствующей госуслуги. Например, если в процессе сдачи экзамена истек срок действия паспорта РФ или медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению ТС. Предоставление услуги возобновится, как только человек предъявит действующий паспорт или медицинское заключение.

"Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата", - уточнили в МВД.