Фанатам надежных рамных внедорожников понравится новый Mitsubishi Montero Sport

Хорошая новость для всех поклонников надежных рамных внедорожников — на рынке России появился семиместный Mitsubishi Montero Sport. В наличии у дилеров есть порядка 50 автомобилей 2022-2023 годов выпуска по цене от 4,99 млн рублей.

Mitsubishi Montero Sport является копией Pajero Sport, знакомого российским покупателям, переименованная для испаноязычных стран. Из объявления о продаже таких автомобилей становится очевидно, что дешевле всего его можно купить в Перми и Тамбове – там его цена составляет 4,990 млн и 5 млн рублей соответственно. Стоимость в Петербурге, Туле, Тюмени и Москве достигает до 5,6 млн рублей.

Есть один нюанс — в Россию привезли только бензиновую версию несмотря на то, что есть вариант с дизелем. У внедорожников атмосферный двигатель V6 объемом 3,0 л и мощностью 209 или 216 л.с., с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом Super Select от Mitsubishi.