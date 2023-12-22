Кроссоверы Jaecoo появятся в каршеринге
Директор брендов Omoda и Jaecoo Виктор Нащанский рассказал "Российской газете" о том, что кроссоверы Jaecoo появятся в каршеринге в 2024 году.
"Мы находимся в очень тесном сотрудничестве со всеми компаниями каршеринга, и у нас уже есть запросы на приобретение Jaecoo в парки крупнейших каршеринговых сервисов. Мы ожидаем, что к марту 2024 года первые автомобили появятся у данных компаний", - отметил Нащанский.
Он также объяснил, почему пришлось перенести старт продаж бензинового J8 с ноября этого года на февраль 2024 года.
"Стратегия в рамках брендов Omoda и Jaecoo - это не просто привезти модель на российский рынок. Для нас это более серьезная задача - спозиционировать бренд в правильной нише, правильно определить целевую аудиторию, а также создать продукт, который будет соответствовать климатическим и техническим ожиданиям наших клиентов.
После проведенного масштабного исследования Car Clinics на территории нашей страны, мы поняли, что запуск одной модели за другой не позволит полноценно сформировать позиции как модели, так и бренда в глазах наших клиентов. Именно поэтому сейчас мы сфокусировались на запуске и масштабировании Jaecoo J7, который позволит клиентам получить опыт владения и знание нового бренда и продукта, что в свою очередь заложит сильный фундамент для успешного запуска Jaecoo J8", - добавил Нащанский.
Ранее он рассказал "РГ" о том, когда стартуют продажи электрического кроссовера Omoda Е5.
Полностью интервью с Виктором Нащанским будет опубликовано на сайте "Российской газеты" в ближайшее время.