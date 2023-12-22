Европейцы сметают новый Toyota Land Cruiser Prado ещё до старта продаж

В большинстве «старосветских» стран для свежего внедорожника заявлен только дизель, и лишь через год модель должна превратиться в «мягкий» гибрид.

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Мировую премьеру рамного Toyota Land Cruiser Prado нового поколения с заводским индексом J250 провели в августе текущего года. К слову, на многих рынках у SUV нет привычной россиянам «фамилии» Prado – там это просто Land Cruiser или Land Cruiser 250. Так вот в декабре европейское подразделение Тойоты официально объявило о том, что начинает принимать предварительные заказы на новую модель, хотя поставки стартуют только в третьем квартале 2024-го. Правда, про запуск онлайн-бронирования пока заявили лишь в Испании и Германии, да и там его почти сразу же пришлось закрыть: все машины быстро «разобрали».

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Так, испанский офис марки открыл прием заказов 11 декабря, в этой стране LC Prado был доступен в единственной «приветственной» топ-версии First Edition с круглыми диодными фарами вместо прямоугольных. Для Испании отрядили 250 таких внедорожников по ошеломительной цене 85 950 евро. Тем не менее, как сообщают местные СМИ, кнопка «зарезервировать» на испанском сайте Тойоты перестала работать уже через несколько часов.

В Германии онлайн-регистрацию на новый Prado открыли 21 декабря, там и квота больше (1000 автомобилей), и линейка версий шире: наряду с First Edition это еще тоже хорошо оснащенные Executive и Tec Edition. Причем в отличие от Испании цены названы не были. Однако этот факт немцев не смутил: вся партия была зарезервирована всего за полчаса!

Напомним, в новом поколении внедорожник переехал на платформу GA-F, которая также лежит в основе свежего Lexus GX и старших моделей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Длина Прадо выросла сразу на 100 мм до 4925 мм, колесная база теперь составляет те же 2850 мм, что и у «трехсотого» (показатель предыдущего LC Prado – 2790 мм). Паспортный дорожный просвет новинки – 220 мм.

В Старом Свете модель сейчас доступна с турбодизелем 1GD-FTV 2.8 (204 л.с., 500 Нм) в сочетании с шести- или восьмиступенчатым автоматом (зависит от рынка). А в 2025 году дизельный внедорожник превратится в Западной Европе в «мягкий» гибрид: Land Cruiser Prado получит 48-вольтовый стартер-генератор. В других регионах в гамму также войдут бензиновые атмосферник 2TR-FE 2.7 (163 л.с., 246 Нм) и турбомотор T24A-FTS 2.4 (281 л.с., 430 Нм). Вдобавок кое-где появится полноценный гибрид (но без возможности зарядки от электросети) с установкой i-Force Max: это та же турбочетверка, плюс встроенный в восьмиступенчатый автомат электромотор и скромная батарея емкостью 1,87 кВт*ч; совокупная отдача такого LC Prado – 330 л.с. и 630 Нм. Ну а двигатель V6 стал прерогативой премиального брата – Lexus GX.