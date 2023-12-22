Британская компания TVR лишилась завода, но сдаваться не планирует

Власти Уэльса, у которых производитель спорткаров арендовал производственную площадку в Эбб Вейл, выставило эту площадку на продажу, поскольку построить на ней завод TVR так и не удалось. Теперь TVR придётся искать новое место для организации производства своих автомобилей.

Компания TVR не выпускает машин с 2006 года: тогда она находилась во владении молодого российского бизнесмена Николая Смоленского, но тот не сумел реализовать свои грандиозные планы в отношении TVR и в 2013 году продал компанию британскому предпринимателю Лесу Эдгару. Новый собственник заключил сотрудничество с Gordon Murray Design и Cosworth — в результате совместной работы в 2017 году на свет появился полностью новый спорткар Griffith с классической компоновкой, 5,0-литровым атмосферным мотором (доработанный вариант фордовского V8 Coyote) мощностью около 500 л.с. и 6-ступенчатой «механикой».

Производство нового Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за организационных проблем, затем пандемии COVID-19 и её последствий старт производства несколько раз откладывался. Для производства Griffith компания TVR арендовала у правительства Уэльс простаивавшее производственное помещение в городе Эбб Вейл, оно подходило по размеру, а главное здесь же по соседству власти планировали построить новый автодром Circuit of Wales, который TVR могла бы использовать для испытаний своих машин и клиентских тест-драйвов. Увы, проект трассы так и не был реализован, а строительство завода TVR в Эбб Вейл затянулось из-за бюрократической волокиты.

В 2021 году TVR нашла перспективного инвестора в лице чилийской корпорации Ensorcia Metals, занимающейся добычей лития, после чего стратегия развития компании была резко развёрнута в сторону электромобилей. Сегодня компания официально называется TVR Electric Vehicles Limited, но прежде чем вплотную заняться «электричками», TVR всё же хотела выпустить ограниченный тираж (500 шт.) бензинового Griffith нового поколения и выполнить обязательства перед клиентами. К сожалению новый Griffith в очередной раз подвис, так как его просто негде выпускать: как сообщает британских журнал Autocar, сама компания TVR, похоже, потеряла интерес к площадке в Уэльсе, так как здесь нет обещанной гоночной трассы, а правительство Уэльса выставило эту площадку на продажу, так как есть желающие её купить.