Мишустин заявил, что отечественные авто должны быть надежными, как иномарки

Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и быть надежными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», — сказал он на заседании правительства.

Кроме того, Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 млрд рублей для отечественных автопроизводителей. Это необходимо для того, чтобы помочь российским предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций.