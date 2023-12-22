Британские СМИ положительно отзываются о российском LADA Niva

«Российские ’Лады’ никогда не блистали наивысшей репутацией в мировых масштабах: качество сборки оставалось на уровне советских времен, а современные удобства, такие как гидроусилитель руля, отсутствовали. Однако благодаря культовой форме и ретро-дизайну, ’Нива’ не утратила своего очарования. Мы просто не можем не восхищаться ей», — отметили британские журналисты.