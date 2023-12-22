SPEEDME: британские СМИ положительно отзываются о российском LADA Niva
Британские автомобильные эксперты включили российскую «Ниву» в свой виртуальный пантеон автомобильных шедевров и выразили свою любовь этому внедорожнику.
В рамках рейтинга самых привлекательных и соответствующих высоким стандартам автомобилей было отмечено более 40 моделей автомобилей, в числе которых есть Mercedes-Benz G63 6x6, Lamborghini LM002, DeLorean DMC-12, Porsche 914, Chevrolet SSR, Range Rover Evoque Convertible, Matra Rancho. В этот список попала и российская «Нива», пишет SPEEDME.RU.
«Российские ’Лады’ никогда не блистали наивысшей репутацией в мировых масштабах: качество сборки оставалось на уровне советских времен, а современные удобства, такие как гидроусилитель руля, отсутствовали. Однако благодаря культовой форме и ретро-дизайну, ’Нива’ не утратила своего очарования. Мы просто не можем не восхищаться ей», — отметили британские журналисты.