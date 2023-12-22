Невероятный концепт от Mercedes-Benz просто выбросили

Сотни тысяч в мусор – этот невероятный концепт просто выбросили
Автопроизводители вкладывают сотни тысяч в свои концепты, чтобы демонстрировать людям свои дизайны и технологии, которые впоследствии появятся в серийных автомобилях.
Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их работа завершена? Чаще всего, их выкидывают.
Этот Silver Egg использовался для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz.
Концепт был представлен в 2020 году, и представленные в нем технологии позже появились в новом Mercedes-Benz S-класса.
Неизвестно, когда именно концепт выбросили на свалку, но он все еще в хорошем состоянии.
Он стал бы отличным дополнением какой-нибудь коллекции Мерседесов. Но концепт не продается.