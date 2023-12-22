Уклонистам хотят запретить сдавать экзамен на права

Соответствующие поправки уже подготовили в МВД. Согласно сообщению министерства, эти изменения должны будут дополнить введённые ранее ограничения на управление транспортными средствами для уклонистов. Кроме того, в МВД планируют создать систему, которая будет автоматически приостанавливать действие водительских удостоверений в течение суток с того момента, как в ГИБДД будет передана соответствующая информация от военкоматов.