Уклонистам хотят запретить сдавать экзамен на права
МВД России планирует запретить уклонистам проходить экзамены для получения водительских прав. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление ведомства.
Соответствующие поправки уже подготовили в МВД. Согласно сообщению министерства, эти изменения должны будут дополнить введённые ранее ограничения на управление транспортными средствами для уклонистов. Кроме того, в МВД планируют создать систему, которая будет автоматически приостанавливать действие водительских удостоверений в течение суток с того момента, как в ГИБДД будет передана соответствующая информация от военкоматов.
Напомним, что с июля 2023 года российским уклонистам ограничили право управлять транспортным средством.
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