В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта дорог, ведущих к границам с Арменией и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Из-за интенсивного снегопада и гололеда запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале (граница с Турцией - прим. ТАСС) и Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По магистралям запрещено также передвигаться машинам с вместимостью 30 и более человек, а остальным автомобилям проезд разрешен, добавили в департаменте автомобильных дорог.